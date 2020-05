Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

De økonomiske coronahjælpepakker har lukket ned for det normale pulsslag i markedsøkonomien, påpeger overvismand. Nu overvejer toppolitikerne exit

De har efter alt at dømme holdt hånden under 150.000 danske job, der ellers ville være forsvundet i coronakrisen. Men efter at politikerne i bededagsweekenden blev enige om den næste fase i genåbni...