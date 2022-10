Politik Morten Messerschmidt: “Jeg har aldrig drømt om at skulle være leder”

“Det største tab, man mister, når man går ind i politik, det er tabet af sit offentlige privatliv,” mener Morten Messerschmidt, der i sin tid i Europa-Parlamentet netop nød, at han kunne gå på gaden uden at blive genkendt. Foto: Simon Fals

Joacim Præst Nielsen 06. okt. 2022

Han var Dansk Folkepartis guldfugl og blev valgt med et stort mandat til formandsposten ved et ekstraordinært landsmøde. Siden da har Morten Messerschmidt haft en snart sagt umulig opgave med at lede et parti, han aldrig drømte om at stå i spidsen for.