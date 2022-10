Politik Alternativets leder: “Det er fandeme svært at starte valget med at blive spurgt: Jamen er I ikke døde?”

Da Franciska Rosenkilde meldte sig som formand for Alternativet, var det efter, at hun selv havde overvejet at forlade det skandaleramte parti. Samtidig advarede folk hende mod at stille op. Partiet står til ikke at komme ind – alligevel tror Rosenkilde på, at det sidste kapitel ikke er skrevet om liste Å

Selv om Franciska Rosenkildes bagkatalog blottet for debatskoler og ungdomspolitik, opdagede den 46-årige partileder, at hun kunne byde ind med noget andet, da hun overtog posten efter Josephine Fock: Livserfaring. Foto: Simon Fals