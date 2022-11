Politik Jakob Ellemann-Jensen vil teste Mette Frederiksens regeringstanker – og lægger luft til blåt sammenhold

Formand for Venstre Jakob Ellemann-Jensen siger, at Venstre skal "tænke sig godt om", før partiet går i regering med Socialdemokratiet. Foto: Ernst Van Norde/Ritzau Scanpix

Venstre skal søge kompromisser i stedet for at lægge armene over kors i en opposition, og så kalder V-formand på blå selvransagelse efter to valgnederlag i streg