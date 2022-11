Politik Baglandet er splittet: Skal Ellemann gøre Frederiksen til statsminister igen?

Venstre holder landsmøde i Herning kongrescenter. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Helena Bang-Udesen 19. nov. 2022 KL. 17:11 Gem til senere

Et Venstre-medlem kalder det et løftebrud, mens andre medlemmer mener, at Jakob Ellemann gør klogt i at afsøge mulighederne for at gå i regering med Mette Frederiksen