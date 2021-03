Ny undersøgelse blandt topchefer viser, at coronapas skaber håb for både erhvervsrejser og flere kunder i butikken i 2021

Flere hundrede topchefer håber, at udrulningen af coronapas vil gøre det lettere at tage på erhvervsrejser, ligesom de håber, at passet vil give mulighed for hurtigere at invitere kunder ind i buti...