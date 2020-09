Den værste økonomiske nedtur siden Anden Verdenskrig vil i OECD´s optik ikke høre op, før en effektiv coronavaccine er tilgængelig i det meste af verden

Ude i verden er der en smule optimisme at spore. I Kina oplyser Sinopharm, at de har vacciner mod corona klar til december. To mulige vacciner er i fase 3-test. I Storbritannien har University of O...