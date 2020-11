Beskæftigelsen stiger, og antallet af jobopslag nåede i oktober et toppunkt. Men den rivende udvikling vil møde modstand i november, forventer cheføkonomer

Danske virksomheder kan glæde sig over, at udlændinge igen valfarter til Danmark for at arbejde. Det sker samtidigt med, at lønmodtagerbeskæftigelsen er steget markant, og at antallet af jobopslag ...