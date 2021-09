Genåbnet natteliv skal bruge 4000 nye ansatte: Branche står til at tabe tocifret millionbeløb

Horesta vurderer, at der skal ansættes 4000 personer, når nattelivet genåbnes. Barejer mangler 100 folk og står til at tabe omsætning for op til 20 mio. kr.

