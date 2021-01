At forudsige, hvad der sker med boligrenterne, er altid behæftet med stor usikkerhed, men et er dog sikkert: Renten bliver ikke meget lavere, end den er nu, og det kan boligejerne udnytte

På rentefronten har starten af 2021 budt på foreløbigt to gode nyheder. Den første gode nyhed er, at kursen på et boliglån med 30 års løbetid og en rente på 0,5 pct. for første gang i den obligatio...