De Radikale håber på 2030-plan henover midten, mens SF og Enhedslisten frygter stigende ulighed

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Fra forsigtig optimisme til afmålt afventen og undren over et nærmest “religiøst” forhold til ét bestemt tal. Meldingen fra statsminister Mette Frederiksen (S) om, at regeringen er på vej ind på en...