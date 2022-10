Generelt Skandale kaster Grønlands største kommune ud i krise: Kan kun reddes af milliardlån

16. okt. 2022 KL. 15:00

Nuuk har bygget skole og daginstitutioner for flere hundrede millioner uden at vide, hvor pengene skal komme fra. Det tvinger kommunen til at tage et lån, der i forhold til Grønlands bnp svarer til prisen på fire Storebæltsbroer