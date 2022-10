Generelt Advarede mod chef og blev bortvist - syv år senere blev chefen politianmeldt

Michael Williams vidste, at han risikerede sit job, da han advarede mod en chef, som han mente var inhabil i forhold til en leverandør. Han forlod Grønland få år efter bortvisningen. I dag er den tidligere chef politianmeldt. Foto: Simon Fals

Thomas G. Svaneborg 16. okt. 2022 KL. 10:00 Gem til senere

Whistleblowere befinder sig i et juridisk ingenmandsland i Grønland, og Michael Williams betalte en høj pris, da han opdagede, at chefen delte fortrolige oplysninger med en privat virksomhed under et offentligt udbud