Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Bornholm lægger med glæde ø til det energiknudepunkt, regeringen har foreslået, fastslår borgmester

Bornholms borgmester, Winni Grosbøll (S), ser store perspektiver i planerne om, at hendes ø skal fungere som knudepunkt for havvindmøllestrøm, der skal transporteres videre ud i verden. “Det her er...