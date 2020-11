Hverken topchef eller formand har ønsket at udtale sig om anklager om sexisme og “en afsporet ledelseskultur” fra to tidligere ansatte

To kvindelige tidligere ansatte i Nykredit har over for Magasinet Finans berettet om oplevelser med sexistisk opførsel fra en konkret chef i koncernen. Krænkelser som de mener, er et symptom på “en...