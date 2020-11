Formanden for finansansatte roser Nykredits håndtering af sexismesag: “Jeg mener, virksomheden er ret lydhør for at løse problemet”

De finansansattes fagforening, Finansforbundet, har afsløret sexisme hos realkreditgiganten Nykredit, hvilket har ført til en advokatundersøgelse

Der skal skabes et rum for, at medarbejdere i finanssektoren kan stå frem med oplevelser med seksuelle krænkelser uden at frygte for at miste deres job.Sådan lyder det fra Finansforbundets formand,...