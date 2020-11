“Jeg er ikke vant til, og bestyrelsen er ikke vant til, at sælge ejendomme. Så måske er det usædvanligt og uprofessionelt”

Frederiksberg Boligfond lavede milliardhandel uden at få andre bud på tre ejendomme. Formand erkender, at det måske kunne have været godt med flere bud

