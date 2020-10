Hvis den hovedmistænkte i udbyttesagen bliver dømt, vil han sandsynligvis blive løsladt efter halv tid, vurderer eksperter. Venstre kræver redegørelse

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Det vakte i sidste uge opsigt, da den hovedmistænkte i sagen om svindel med udbytteskat for 12,7 mia. kr., Sanjay Shah, hævdede, at han i værste fald kun vil ende med at sidde i dansk fængsel i tre...