Finans Portræt: Selv ikke i sin sidste store tale som nationalbankdirektør kunne Lars Rohde dy sig for at levere en kritisk salut

Lars Rohde har været en markant stemme i den offentlige debat og var ikke bange for at sige sin mening, heller ikke, når den var kontroversiel. Arkivfoto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

David Bentow 20. jan. 2023 KL. 11:00 Gem til senere

I sine ti år som øverste chef i Danmarks Nationalbank har Lars Rohde aldrig været bange for at tage offentlige konfrontationer. Men på et centralt punkt har ingen stillet spørgsmålstegn ved hans job