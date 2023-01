Her er den nye direktør i Nationalbanken

Opdateret kl. 08.15 – Christian Kettel Thomsen, der kommer fra en stilling som vicedirektør i Den Europæiske Investeringsbank, overtager stafetten fra 68-årige Lars Rohde, der de seneste knapt ti år har stået i spidsen for Nationalbanken som “kongeligt udnævnt formand for direktionen”.

Og Kettel Thomsen træder dermed også i fodsporene på navne som Erik Hoffmeyer, Bodil Nyboe Andersen og Nils Bernstein.

Christian Kettel Thomsen har tidligere været departementschef i Statsministeriet og Finansministeriet, og han overtager nu ansvaret for en centralbank, der har været uafhængig siden starten i 1818 – fem år efter den danske statsbankerot.

“Christian Kettel Thomsen er meget kompetent til at indtræde i stillingen som nationalbankdirektør. Han har en sikker hånd og stor erfaring med håndteringen af økonomiske og finansielle forhold. Jeg og regeringen ser frem til samarbejdet med den nye nationalbankdirektør,” udtaler Kgl. Bankkommissær og erhvervsminister Morten Bødskov (S) i en pressemeddelelse.

Christian Kettel Thomsen tiltræder stillingen 1. februar.

“Jeg ser meget frem til at tiltræde stillingen som direktør for Nationalbanken. Nationalbanken er bredt respekteret og består af mange dygtige medarbejdere, som jeg glæder mig til at arbejde sammen med. Nationalbanken bidrager til en stabil økonomisk udvikling i Danmark, ikke mindst gennem varetagelsen af den faste kronekurs, overvågning af den finansielle stabilitet og ansvaret for effektive og robuste betalingssystemer,” udtaler han i meddelelsen.

Kampen for stabile priser

Nationalbanken har tre opgaver: at sikre stabile priser i Danmark, at sørge for sikre betalinger mellem bankerne og i det hele taget at sikre stabilitet i den finansielle sektor.

Hvor der var tryk på betalinger og stabilitet under finanskrisen, er dagsordenen i den grad flyttet over til kampen for stabile priser nu.

I en tid med den højeste inflation i fire årtier er centralbankerne verden over nødt til at hæve renterne markant for at få priserne under kontrol.

Nationalbanken er dog i en lidt speciel situation, hvor hænderne er bundet på ryggen, fordi vi fører fastkurspolitik over for euroen.

Derfor kan Nationalbanken ikke bare gå solo, men er i store træk nødt til bare at følge med, når chefen for Den Europæiske Centralbank (ECB), Christine Lagarde, og resten af ledelsen i ECB hæver og sænker renten.

I sidste ende er tanken dog, at fastkurspolitikken kan sikre lave prisstigninger over tid, simpelthen ved at Danmark er bundet fast til et større valutaområde, som har en inflationsmålsætning på 2 pct.

Nationalbankens nye direktør skal sikre undervejs, at kronen forbliver inden for et snævert spænd over for euroen, og det sker ved at købe og sælge valuta.

Bestyrelsen var uden indflydelse

Christian Kettel Thomsen skal lede en direktion med i alt tre direktører, hvor de andre er Signe Krogstrup og Per Callesen.

Banken har også en bestyrelse, hvor professor Christian Schultz er formand, og et repræsentantskab med 25 medlemmer. I bestyrelsen sidder blandt andre Per Bank, adm. direktør i Salling Group, og Grete Christensen, der er formand for Dansk Sygeplejeråd.

Men i modsætning til bestyrelser i andre virksomheder har bestyrelsen i Nationalbanken slet ikke haft indflydelse på, hvem der blev den nye nationalbankdirektør.

Udnævnelsen er derimod bestemt af SVM-regeringens ansættelsesudvalg, som består af Mette Frederiksen (S), Jakob Ellemann-Jensen (V), Lars Løkke Rasmussen (M), Nicolai Wammen (S) og Troels Lund Poulsen (V).

Den nye nationalbankdirektør får i øvrigt også ansvaret for bankens 66,5 ton guld, som er 20-30 mia. kr. værd med dagens guldpriser.

Guldbarrerne ligger dog ikke i kælderen på Havnegade 5 eller på den midlertidige adresse på Langelinie, men er blevet opbevaret i Bank of England siden Den Kolde Krig af sikkerhedspolitiske årsager.