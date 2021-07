Uigennemsigtige regler gør det lettere for pensionskasser, at slippe afsted med særlig modarbejdende manøvre

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Flere pensionsselskaber har fået adskillige påbud fra Finanstilsynet for ulovligt at forsøge at holde fast i pensionsdepoter, som kunderne ikke længere aktivt indbetaler til.Blandt andre Sampension...