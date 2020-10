MitID skal være den erhvervssucces, NemID aldrig blev, mener Dansk Erhverv: “Det bliver nemmere, mere erhvervsvenligt, og det vil være en stor gevinst for virksomhederne”

MitID, der tager over fra NemID om syv måneder, skal være den samme succes for erhverv, som forgængeren er for private

