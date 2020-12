I de seneste år har danske banker på stribe indført negative renter på indlån. Kun få har undgået det. Det tyder dog på, at de snart følger trop

Det er næsten umuligt at finde en bank, hvor man kan undgå negative renter på indlån. I de seneste to år er tendensen kun gået én vej – flere og flere banker indfører negative renter for privatkund...