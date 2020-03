Ejeren af Nykredit planlægger at give Danmarks største boligudlåner millioner, som skal bruges til at sænke prisen på klimalån

Flere banker er i fuld gang med at gøre det billigere at energiforbedre boliger som led i planen om at sænke Danmarks CO2-aftryk.Danske Bank tilbyder at sløjfe låneomkostninger på op til 7000 kr., ...