Mens politikere mener, at banker skal udvise ansvarlighed, vil Anders Dam give aktionærerne mere værdi for deres penge

Når Anders Dam kigger ud i fremtiden, starter han med at se bagud: I 24 år har han stået i spidsen for Jyske Bank. Børsen har sat ham i stævne for at tale om, hvor stærkt han har rustet banken til ...