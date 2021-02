Frederiksberg Boligfonds formand lover lejere, at han ikke vil forsøge at sælge flere ejendomme.

15 lejere i Den Sønderjyske By på Frederiksberg får ikke lov til at overtage deres bolig for en slik. Retten på Frederiksbergs har netop afvist lejernes krav om at købe bebyggelsens 303 lejligheder...