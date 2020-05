Bankkunder i Nordea og Danske Bank har storbooket onlinemøder under coronakrisen: “Når en rådgiver tænder skærmen og vinker goddag til kunderne, mens han sidder i sønnens gamerstol, så får man anderledes og mere nærværende samtaler”

Eksklusivt for kunder

Coronakrisen har sendt mange danskere hjem foran computerne. Bankforretninger klares nu i langt højere grad over nettet

Landets to største banker Danske Bank og Nordea har oplevet et tigerspring blandt flere kunders digitaliseringsfærdigheder under coronakrisen. Det sker, fordi kunderne har været tvunget hjem foran ...