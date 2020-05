Siden 1990 har Danske Bank lukket over 900 filialer. Analytiker påpeger, at det er et nemt sted at skære omkostninger

I 1990 havde Danske Bank 1000 filialer i Danmark. I dag har landets største bank 92 filialer tilbage.Selv om både bankkunder og bankrådgivere indtil videre har klaret overgangen til digitaliseringe...