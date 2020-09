Vigtigt nøgletal i bankerne er faldet med 60 pct. på 10 år: “Vi har brug for at bankerne tjener mange penge. Det gør de bare ikke i øjeblikket”

Bankerne er udfordret på flere fronter. En af dem er basisindtjeningen, der er svundet ind. Det går ud over samfundet, vurderer eksperter

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

De seneste år har det ikke været let at drive bank. Renterne er faldet, konkurrencen om at låne penge ud er blevet stadig hårdere, og omkostningerne til digitalisering og hvidvaskbekæmpelse er kun ...