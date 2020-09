Ny dom i arvesag i PFA kan få betydning for også andre pensionsselskaber. De fleste melder dog, at det ikke er tilfældet

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

En ny højesteretsdom slår fast, at PFA har brudt reglerne for såkaldt begunstigelse i arvesager. Det kan ende i en dyr dobbeltregning for ikke alene PFA, men også andre pensionsselskaber, der kan h...