Medarbejderne er der for at skabe indtjening i Nordea og Danske Bank, men det er hårdt lytte til flere fyringsplaner, lyder det fra de ansatte

Det er ikke altid lige rart for de ansatte i Danske Bank og Nordea at sætte sig til rette på hjemmekontoret for at yde dagens dont. For mens corona har sendt mange af medarbejderne hjem, kan de ans...