Nyt byggeri på Rømø skyder gang i tyskers hoteloffensiv i Danmark

Det nye badehotel skal ligge på et område, hvor der i dag er en campingplads. Jørgen Popp Petersen (Slesvigsk Parti), borgmester i Tønder Kommune, håber, det kan være med til at strække turistsæsonen. Foto: Robert Attermann

Tønder Kommune har netop indgået en aftale med en stor, tysk hotelgruppe om at bygge et nyt badehotel på Rømø. Det er selskabets første skud i en dansk satsning, der skal opføre hoteller for flere milliarder