Rådgiver efterlyser mere vildskab i ledelserne: Det er tid til at vælge noget fra

Det var manglende tålmodighed, der fik Carina Ohm til at skifte arbejdet med grøn omstilling i det offentlige ud med rådgivning i det private. Og lige nu ser PwC’s nye bæredygtighedschef ekstra meget handlekraft hos virksomhederne

For ti år siden, da Carina Ohm skiftede grøn omstilling i det offentlige ud med den private, var miljø, klima og bæredygtighed en parentes i årsrapporten og ca. lige så højt prioriteret som den ugentlige frugtkurv til medarbejderne.

I dag er det helt oppe på bestyrelsesdagsordenen, på øverste ledelsesniveau – og det skal det også være, siger Carina Ohm, der fra 1. november tiltræder som ny partner i PwC, hvor hun skal være med til at lede og videreudvikle konsulenthusets forretning inden for bæredygtighed.

Blå Bog Carina Ohm 1. nov. 2023: Partner i PwC, hvor hun skal være med til at lede og videreudvikle forretningsområdet Sustainability Assurance & Advisory Services. Fra 2014: Leder af EY’s Climate Change and Sustainability Services. 2001-2014: Ansat i centraladministrationen med primært fokus på virksomheder og bæredygtighed. Først i Fødevareministeriet med ansvar for EU-området, dernæst i Finansministeriet. De sidste seks-syv år som chefkonsulent og sekretariatsleder i Erhvervsministeriet og Erhvervsstyrelsen med grøn omstilling som fokus. Har en master i offentlig administration fra RUC og en M.Sc. i europæisk politik fra The London School of Economics and Political Science.

“I dag kræver det, at hele virksomheden – finansafdelingen, indkøbsafdelingen, R&D, forretningsudviklingen og HR – tager aktiv del i at nå målet, når man har sat et ambitiøst mål om f.eks. at blive klimaneutral,” siger hun.

I de seneste ti år har Carina Ohm arbejdet med at rådgive private virksomheder om ansvarlighed i EY og skal fortsætte rådgivningsarbejdet i PwC sideløbende med lederrollen, som hun kommer til at dele med den nuværende leder af afdelingen.

Tandhjulseffekten

I 13 år var hun med til at lægge politiske planer for den grønne omstilling i forskellige ministerier som bl.a. sekretariatsleder med fokus på virksomheder og bæredygtighed, inden det hurtigere tempo i det private trak hende over i KPMG i 2014, som hurtigt derefter fusionerede med EY.

“Når man arbejder i politik, kan man have en stor samfundsmæssig effekt ved at rykke lidt ved nogle små tandhjul. Men det kræver en tålmodighed, jeg måske ikke har,” siger Carina Ohm.

“Der skal mange forskellige ting til, for at vi opnår en omstilling af vores samfund – både politisk og i virksomhederne. Og lige nu synes jeg, vi ser ret meget handlekraft hos virksomheder, fordi de er drevet af at fremtidssikre sig selv og f.eks. nå nye markeder,” siger hun.

Alligevel efterlyser hun mere vildskab i ledelserne, når det kommer til bæredygtighed. For i hendes øjne kræver det mod f.eks. at lukke ned for en bestemt produktlinje, fordi den ikke er kompatibel med den grønne omstilling.

Det nye er, at man skal overveje, om man skal vælge noget fra Carina Ohm, bæredygtighedschef, PwC

“Det her kræver, at man som virksomhed gør tingene på andre måder og har andre fokusområder, så man skal indimellem turde at tage de svære valg for så at vokse på andre områder, der passer bedre ind i den grønne omstilling.”

Er det anderledes end på andre ledelsesområder?

“Nej, men det nye er, at man skal overveje, om man skal vælge noget fra, der f.eks. er forbundet med fossile brændsler. Og der er stadig mange, der mangler at vove sig helt derud,” siger hun.

Væsentligt for forretningen

Noget af det, der driver Carina Ohm, er at sætte sig ind i virksomhedernes problemstillinger og finde ud af, hvad hun selv ville gøre helt konkret for at blive mere ambitiøs på bæredygtighedsområdet, hvis hun var i deres sted.

Særligt er det lige nu de mange nye EU-regler på bæredygtighedsområdet, virksomhederne efterspørger hjælp til.

I alt vil ca. 2300 danske virksomheder blive omfattet af lovgivning, der kræver, at virksomhederne rapporterer om bæredygtighed på linje med de finansielle oplysninger i årsrapporten.

For nyligt viste en rapport fra det svenske konsulenthus Position Green, at ingen af Danmarks 100 største børsnoterede virksomheder er klar til at leve op til kravene om bæredygtighedsrapportering.

“Mange er stadig ikke færdige med væsentlighedsvurderingen og ved derfor ikke helt, hvad de skal indsamle data på om kort tid. Men generelt er der en forståelse af den nye lovgivning derude, og det er noget, der i stort omfang har ledelsers og bestyrelsers fokus,” siger bæredygtighedschefen om de virksomheder, der skal rapportere fra næste år.

Derfor har Carina Ohm navnlig øjnene rettet mod to fokusområder i sin rådgivning: hvad er særligt væsentligt for virksomheden, og har den de data, der skal til for at leve op til kravene og skabe værdi for virksomheden.

Når det kommer til de data, der skal understøtte rapporteringen, oplever hun nemlig ikke, at nogen sidder med komplette datasæt, som de ’bare’ mangler at analysere.

“Det hjælper ikke, at du kender energiforbruget her i huset og et par andre steder, hvis du ikke kender det totale energiforbrug, for så kender du ikke din virksomheds totale klimapåvirkning og ved ikke, hvor du skal sætte ind,” siger hun.