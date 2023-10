Bødskov: Besværlig omstilling i erhvervsliv har “højeste prioritet”

Virksomheders besvær med at få godkendt blandt andet solceller og nye fødevarer har “fuldt fokus” fra regeringen, lover erhvervsminister Morten Bødskov, der peger på Ukraine-krigen som årsag til nye barrierer

Nye typer fødevarer mangler godkendelser, solceller og vindmøller står klar i månedsvis uden tilladelser, og lodsejere har svært ved at tage jord ud af landbrugsdrift. Danske virksomheder fortæller jævnligt om barrierer, der mindsker eller forsinker deres bidrag til grøn omstilling.

Erhvervsminister Morten Bødskov (S) har netop taget en række af de europæiske barrierer op på et møde i Ministerrådet den forgangne uge. Det gælder blandt andet danske virksomheders adgang til EU-tilskud samt udformningen af de endelige rapporteringskrav i direktivet CSRD.

Danske virksomheder oplever imidlertid også mere nationale problemer, såsom at solceller venter på godkendelse i op mod et halvt år og derfor ikke kan bruges, selv om de ligger klar på virksomhedens tag, som Børsen kunne fortælle for nylig.

“Fuldt fokus”

“Det er selvfølgelig også sager, som er på ikke bare min, men også regeringens radar. Danmark er verdensledende på en hel række grønne styrkepositioner og på samme måde, som vi kæmper for hurtigere sagsbehandlingstider, hurtigere godkendelsesprocedurer, smidigere regler og mere gennemskuelige regler i EU, så skal vi selvfølgelig også sørge for, at det er tilfældet i Danmark,” siger erhvervsministeren og henviser til, at klimaminister Lars Aagaard (M) har nedsat arbejdsgruppen Nekst, der skal mindske denne type problemer.

Godkendelserne af solceller på virksomheders tage er imidlertid – ifølge installatørerne – blevet betydeligt langsommere ved årsskiftet, altså i den indeværende regeringsperiode. Som Børsen kunne fortælle i september betyder det, at virksomheders millioninvesteringer er virkningsløse i mellemtiden, og at installatører har udgifter i millionklassen til erstatninger.

“Det har regeringen selvfølgelig fuldt fokus på. Jeg kan ikke sige, om det er rigtigt, at behandlingstiden er blevet forlænget, men det jeg kan sige, det er, at dette her arbejde er noget, som regeringen har som højeste prioritet. Vi har jo sagt, at vi er en regering, som vil sørge for, at dette her bliver implementeret, og at det bliver implementeret, så vi når vores mål, og vi sikrer, at Danmark er i en fortsat og endnu stærkere førerposition fremover,” siger han og fortsætter:

Krigen skynder på

“Derfor arbejder jeg for, at EU samarbejder nu, og vi har det meget højt på dagsordenen – selvfølgelig også i regeringen. Vi skal gøre, hvad vi kan for, at Danmark på områder for grøn teknologi og for grønne energikilder er både et udviklingsland, men også et produktionsland. Det er klart, at det kræver, at vi også er med til at sikre, at rammebetingelserne er til stede – både når det handler om godkendelsesprocedurer, tilskudsmuligheder og sagsbehandlingstider. Det arbejder vi selvfølgelig med. Det er, hvad jeg kan sige om det,” siger han og henviser til klimaminister Lars Aagaard.

I dansk sammenhæng taler vi om regler, der er vedtaget af mindst et af de siddende regeringspartier. Hvordan er det kommet dertil, at du i dag ser regler, I tidligere har vedtaget, som barrierer?

“Man kan jo sige, at målsætningerne er ambitiøse, og de politiske målsætninger har jo i mange år været meget ambitiøse. Værktøjerne og finansieringen til det har sådant set også været ambitiøs. Det, der er kommet ind, er jo noget, som var relativt uforudset,” siger Morten Bødskov med henvisning til, at bl.a. invasionen af Ukraine og den medfølgende dagsorden om uafhængighed af udenlandske råstoffer og energi har skyndet på omstillingen – også i den enkelte virksomhed.

