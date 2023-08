Virksomheder bruger et halvt år på godkendelse af solceller

Udsigten til at vente i månedsvis på en godkendelse fik Peder Eriksen til at koble solcellerne til uden tilladelse

“Det er vel en slags civil ulydighed,” konstaterer adm. direktør i MC Emballage Peder Eriksen.

I frustration over at skulle vente i en ukendt periode på godkendelsen af sine solceller har han vagt at slutte dem til uden tilladelse, så de kan forsyne lager, kontor, varmepumpe og trucks på emballagevirksomheden i Hinnerup.

“Jeg ved ikke om Konstant Net har tænkt sig at komme med en stor tang eller hvad. Nu må vi se,” sagde Peder Eriksen sidste uge til Børsen.

Det havde de. Dagen efter stod to medarbejdere fra elnetselskabet ved MC Emballage klar til at koble solcellerne fra elnettet. Ifølge selskabet havde de ved et rutinetjek konstateret, at der blev leveret el til elnettet fra adressen uden tilladelse. Selv om solcellernes produktion end ikke dækker behovet på adressen, vil virksomheden nemlig have et overskud af el eksempelvis i weekenderne.

Afkobling af virksomheden

Besøget skete efter flere henvendelser fra virksomheden til Peder Eriksen om, at anlægget skulle kobles fra, indtil det havde tilladelse. Den forgangne uge valgte han dog selv at afkoble det efter Konstant havde skrevet til ham, at elnetselskabet “desværre ellers vil være nødsaget til at bede fogeden om bistand til at få lukket anlægget”.

I samme brev understregede selskabet, at det kunne betyde en fuldstændig afkobling af MC Emballage fra det kollektive elnet. Hos Konstant Net bekræfter netchef Michael Granhøj forløbet. Han vil ikke stille op til interview om sagen, men skriver til Børsen:

“Lovgivningen tilsiger, at anlægget ikke må være i drift, hvis den nødvendige dokumentation ikke foreligger. Derfor er det vores pligt som netselskab at afbryde anlægget. Da vi blev nægtet adgang til anlægget, måtte vi oplyse kunden om, at det var nødvendigt at inddrage fogeden.”

Solcellerne hos MC Emballage står derfor igen hen uden at levere el – hverken til virksomheden eller elnettet.