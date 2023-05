Arkitekt jubler: Byggeriet får rabat på genbrugte materialer

Virksomheder jubler over, at genbrugte materialer nu kommer til at spille en aktiv rolle i jagten på CO2-reduktion i byggeriet

Arkitektfirmaet Lendager og bygherren ATP Ejendomme var blandt kritikerne af det ny bygningsreglement, der trådte i kraft 1. januar i år, fordi der manglede en CO2-rabat for genbrugte materialer.

Tirsdag 2. maj kom så en tillægsaftale, hvor genbrugte materialer bliver takseret med 0 pct. udledning i et byggeris livscyklusanalyse fra 2024.

“Det er en klar sejr for cirkulær økonomi,” siger adm. direktør i arkitektfirmaet Lendager Anders Lendager, som tidligere i år kaldte det skadeligt for branchens arbejde med bæredygtighed og en “kæmpebrøler” i Børsen, at genanvendte materialer tæller det samme som nyproducerede materialer i det ny bygningsreglement.

“Man har indtil nu givet genbrugte materialer en baglomme, hvor det har været alt for besværligt at bruge, og hvorfor skulle man lave alle de knæbøjninger, det kræver at bruge genbrugte materialer, når det ikke blev belønnet CO2-mæssigt,” spørger han retorisk.

“Så for første gang er det en lille fordel at gå denne vej.”

Anders Lendager har længe været frontløber på bæredygtig arkitektur, og for første gang føler han, at politikerne viser forståelse for, hvad der skal til for at skubbe udviklingen i gang. For et argument mod genbrugte materialer har været, at der mangler data, men hvordan skal man få data, hvis man ikke begynder at anvende de genbrugte materialer, siger arkitekten.

“Jeg tror, det vil sprede sig, for alle bygherrer jagter at reducere CO2 pr. kvadratmeter. Og når man begynder at se på data, kan man se, hvad der udleder CO2, og der kommer genbrugte materialer pludseligt til at spille en stor rolle som alternativ,” siger han.

ATP Ejendomme, der er landets næststørste ejendomsbesidder med en portefølje på knap 43 mia. kr., hilser også den ny aftale velkomment.

“Vi er glade for, at politikerne har lyttet, for det var en skam, at det ikke kom med i første runde,” siger esg-chef i ATP Ejendomme Peter Hebin Bruun.

ATP Ejendomme har arbejdet systematisk med genbrugte materialer i flere år, så den manglende “rabat” har ikke stoppet agendaen i selskabet, men den nye måde at opgøre genbrugte materialer på vil gøre businesscasen bedre, siger esg-chefen.

“Det har tvunget os til at se på omkostningerne indtil nu. Med rabatten får vi et ekstra redskab og et incitament til at bygge fremtidssikrede ejendomme, da vi i højere grad anerkendes for at spare CO2 ved at genbruge,” siger han.

Ud over spørgsmålet om CO2 har Børsen tidligere beskrevet bekymringer i branchen over, hvordan risikoen for genbrugte materialer skal placeres, når man ikke kender kvalitet og dokumentation til bunds på ældre byggematerialer.

Peter Hebin Bruun nikker genkendende til udfordringerne med ansvarsplaceringen.

“Der er noget risiko, der er blevet skubbet rundt i branchen, og vi ender typisk med at sidde med den som bygherrer. Det har vi grebet an ved at eksperimentere med at rykke os, så vi ikke er bange for at skulle skifte et genbrugt gulvbræt f.eks., hvis det ikke holder, mens vi ikke bare kan erstatte en hel tagkonstruktion,” siger esg-chefen, der er sikker på, den nye aftale vil betyde mere genbrug i byggeriet.

“Ligesom certificeringen DBNG (dansk bæredygtighedscertificering, som Green Building Council Denmark driver, red.) bare er blevet noget, man nu gør, vil vi også komme til at finde ud af det med genbrugte materialer – fordi det er nødvendigt,” vurderer han.