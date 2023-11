Rambøll, Cowi og Sweco under pres for at droppe pensionskasser

Ansatte i flere store virksomheder med ambitiøse mål for klima og miljø har rejst spørgsmål om valget af pensionskasser, der stadig investerer i f.eks. Shell og Total. Mellemfolkeligt Samvirke kalder pensionsvalg for en “blind vinkel” hos selskaberne

I begyndelsen af juni modtog Rambølls pensionskomité et brev underskrevet af 150 ansatte.

Medarbejderne rejste store spørgsmål ved selskabets valg af pensionskassen PFA og undrede sig især over pensionskassens ageren i forbindelse med investeringer i olieselskaberne Total og Shell, hvor PFA f.eks. undlod at stemme for en skærpet klimaplan for sidstnævnte tilbage i maj.

Selv vil Rambøll være ude af alle aktiviteter, der beskæftiger sig med jagt efter ny olie og gas, senest i 2025, så hvordan stemmer pensionskassens strategi overens med den ambition, lød spørgsmålet fra de ansatte.

“Som en ansvarlig investor og fortaler for bæredygtige praksisser er det afgørende, at vi ensretter vores finansielle beslutninger med vores forpligtelse om at dekarbonisere og forfølge en økonomi med et lavt CO2-aftryk,” skriver medarbejderne blandt andet i brevet, som Børsen har set.

Rambøll har løbende svaret på spørgsmålene fra de ansatte, som “vi naturligvis tager alvorligt”, skriver adm. direktør Ib Enevoldsen i et svar og påpeger, at et pensionsudvalg med ansatte og ledelse vælger pensionskasse.

“Vores egne ambitioner inden for klima, miljø og bæredygtighed står uændret,” skriver han.

Rambøll har rejst kritikken over for PFA, der ifølge direktøren har redegjort for tilgangen i en mail til de ansatte og gør det klart, at de presser på og vil sælge fra, hvis det ikke lykkes at rykke selskaberne i en grønnere retning.

Kan rykke noget

Rambøll er ikke den eneste virksomhed med høje ambitioner inden for klima og miljø, hvor ansatte rejser spørgsmål til netop pensionsvalget. Det samme gælder hos virksomhedens konkurrenter Cowi og Sweco.

Theo Askov er ansat i Sweco Danmark med 1400 medarbejdere. Sammen med en kollega opfordrede han i foråret i et brev til samarbejdsudvalget til diskussion af samme spørgsmål som de ansatte hos Rambøll. Et af argumenterne er ifølge ham, at arkitekt- og ingeniørselskabet arbejder med netop bæredygtighed. På virksomhedens hjemmeside fremgår ambitionen om at være klimaneutral i 2040 “og gå forrest i den grønne transformation i alle de markeder, vi opererer i”.

“Det er virkelig mange penge, sammenlignet med hvad jeg ellers har indflydelse på. I min egen privatøkonomi kan jeg stemme med dankortet, gøre noget ved mit energiforbrug, sortere mit affald, tage cyklen, spise mindre kød. Men når det kommer til pensionen, er det virkelig noget, hvor økonomien batter,” siger Theo Askov og fortæller, at henvendelsen er blevet godt modtaget.

“Det bekymrer mig, hvis der er strukturer, der er låst fast på det fossile, og som kører under radaren, uden at vi som medarbejdere og lønmodtagere forholder os til det og får mulighed for at udfordre det,” siger han og henviser til bl.a. bilindustrien og olie og gas.

Ifølge HR-direktør Eva Gæde kan medarbejdere i den nuværende aftale selv vælge, hvor stor en andel af pensionen der skal ligge i grønne investeringer.

“Vi respekterer, at vores medarbejderes pension er deres pension. Når det er sagt, så forsøger vi at nudge og understøtte medarbejdere i at investere klimabevidst,” udtaler hun i en mail.

En blind vinkel

Flere virksomheder har for nylig modtaget et brev fra generalsekretær Tim Whyte i Mellemfolkeligt Samvirke (MS). Det gælder bl.a. Rambøll, Ørsted, Velux og Danmarks Naturfredningsforening, der alle har PFA.

Organisationens center Bæredygtig Finans offentliggjorde i slutningen af oktober en rapport over danske pensionskassers investeringer i kul-, olie- og gasselskaber, som planlægger at udvinde ny olie, hvilket strider mod anbefalinger i Paris-aftalen, FN’s generalsekretær og Det Internationale Energiagentur (IEA).

Ifølge MS ligger kæmper som PFA og Danica samt Sampension i top-3 målt på fossile investeringer i den samlede portefølje af aktier og obligationer. Og når virksomheder og organisationer har offentligt udtalte ambitioner for klima, miljø og bæredygtighed, bør de enten forlade pensionskassen eller presse på for at ændre investeringerne, mener Tim Whyte.

“Vi mener, det er en blind vinkel for mange større virksomheder, at man ikke kigger på sin pension, når man tager den type beslutninger. Mange virksomheder og særligt de store placerer enormt store aktiver her og træffer dermed også et valg om, hvorvidt den grønne ambition skal være en ledetråd i hele forretningen eller kun en del af den,” siger han.

Hvorfor blander I jer i det?

“Rigtig mange virksomheder, der har grønne ambitioner, og som brander sig på det, har ikke tænkt over spørgsmålet om deres pension, og hvad det betyder. For mange store virksomheder er det faktisk et af de helt afgørende parametre for, hvor meget de påvirker klimaet.”

Børsen har kontaktet virksomhederne, hvoraf flere henviser til, at de ansatte kan vælge produktet klimaplus hos PFA og dermed fravælge de fossile investeringer. Det gælder bl.a. Velux, der afviser at have en blind vinkel på netop pensionsområdet. Klima har været del af dialogen med PFA, og i Velux har man været tryg ved investeringsstrategien, oplyser HR-direktør Iben Schmidt-Helbirk.

Rapporten fra MS får dog Velux til at tage strategien om ansvarligt ejerskab i f.eks. olieselskaber op med PFA, skriver hun i en mail.

“Klima kommer desuden til at være en vigtig faktor, når vi skal genforhandle vores pensionsordning.”

Hos Ørsted påpeger Henrik Hansen, globalt ansvarlig for bl.a. løn og pension, at der er indflydelse at hente ved at blive i virksomheder, som “endnu ikke har taget de nødvendige skridt” for at sænke klimabelastningen. Ørsted forventer, at PFA “bruger deres stemme som investor til aktivt at skubbe på den grønne omstilling i alle de virksomheder, der investeres i”, skriver han.

Gør indtryk

Mellemfolkeligt Samvirke har for nylig forladt PFA efter flere års forsøg på at få en ny retning på investeringerne i olieselskaberne.

Samme skridt vil nødhjælpsorganisationen Care Danmark, der også arbejder med klimadagsordenen, tage, hvis der ikke sker ændringer, oplyser direktør Rasmus Stuhr Jakobsen.

Fakta Pensionskassers klimamål Både Danica og PFA har forpligtet sig til, at deres porteføljer skal være CO2-neutrale i 2050. Frem mod 2025 vil Danica sænke udledning fra investeringer i energi med 15 pct., mens CO2-aftryk fra transport, cement og stål skal falde med 20 pct. og 35 pct. fra cement. PFA har siden 2019 reduceret aftrykket fra aktier, kredit og ejendomme med 40 pct. med et mål om at ramme 29 pct. i 2025. Det skyldes bl.a. frasalg har 16 olie- og gasselskaber de senere år.

Alle henvendelser fra kunder gør indtryk, understreger Rasmus Bessing, chef for investering hos PFA.

“Det er altid ærgerligt, hvis kunder vælger at forlade os. Vi synes, at vores strategi står på et solidt fundament og har den rigtige retning,” siger han.

“Klimakrisen er en af vores allerstørste udfordringer, så den fylder meget, uanset om der er rapporter fra Mellemfolkeligt Samvirke eller ej.”

Han peger på, at PFA har forpligtet sig til, at investeringsporteføljen skal være CO2-neutral i 2050. Siden 2019 har pensionskassen ifølge ham reduceret aftrykket fra aktier, kredit og ejendomme med 40 pct. med et mål om at ramme 29 pct. i 2025. Det skyldes bl.a. frasalg af 16 olie- og gasselskaber de senere år.

Kan I mærke et større pres fra kunderne i forhold til den her dagsorden?

“Jeg vil ikke bruge ordet pres, men vi oplever en øget dialog om, hvordan vi bedst muligt kommer i land med det her. Virksomhederne står midt i en omstilling, og de ved godt, at det ikke er sort/hvidt. De ved, der er masse kompleksitet i at omstille en økonomi, som vi er i gang med.”