Virksomheder Virksomhed deltog i kurset “raketvækst” og er nu vækstvinder på Sjælland

“Vores mål er at blive den førende entrepriseforretning i Lejre Kommune,” siger Svend Asbjørn Bluhme, ejer af SB Murer. Foto: Simon Fals

Peter B. Rasmussen 08. dec. 2022 KL. 18:16 Gem til senere

Vækst er højt oppe på prioritetslisten hos SB Murer, der bl.a. ansætter kompetencer inden for bygge- og tilbudsstyring for at komme i mål