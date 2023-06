Virksomheder Rådgiver: Viaplay-kollaps giver kaos på markedet for tv-sport

Anders Jensen, der har været direktør for Viaplay Group siden stiftelsen i 2018, har i forbindelse med nedjusteringen mandag opsagt sin stilling med øjeblikkelig virkning. Nu skal danske Jørgen Madsen Lindemann rydde op og skære til. Arkivfoto: Asbjørn Sand Foto: Asbjørn Sand

Mathias Sommer 06. jun. 2023 KL. 18.30

Et chok af en nedjustering hos Viaplay lægger op til et ændret marked for sportsrettigheder, vurderer eksperter