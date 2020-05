Krisen kalder på samfundssind fra de danske fonde, og det ansvar har Carlsbergfondet taget på sine skuldre og sendt store donationer afsted

Der gik 48 timer, fra at formand for Carlsbergfondet Flemming Besenbacher hev fat i sine bestyrelsesmedlemmer og foreslog at støtte forskningsprojekter relateret til coronavirus, til at Michael Ban...