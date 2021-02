De følte sig selv udenfor og kæmper nu for bedre muligheder for karrierekvinder med anden etisk baggrund: “Nogle gange er man nødt til at sige: Ja, jeg er faktisk uddannet jurist”

De skabte et netværk, der skulle kæmpe for mere ligestilling og bedre muligheder for karrierekvinder med anden etnisk baggrund. Nu rammer de en topaktuel erhvervstrend om diversitet og inklusion, men også en øm tå: Findes der racisme på de pæne ledelsesgange i Danmark?

