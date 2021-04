Vækstivrige softwarekomet købte otte virksomheder i coronaramt år: “Vi lagde et godt tempo i 2020, og det forventer vi at holde både i år og de kommende år”

Softwarevirksomheden EG forsætter med at vokse og købe op, men 2020 blev samtidig et år med et massivt underskud

Virksomheder Eksklusivt for kunder