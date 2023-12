Virksomheder Mens priskrig hærger: Flere tror på billigere biler i 2024

Niels Vrist Bertelsen, koncerndirektør i bilimportøren Nic. Christiansen Gruppen, vurderer, at der vil komme mange tilbud på elbiler i 2024. Arkivfoto: Michael Drost-Hansen Foto: Michael Drost-Hansen

Thomas Hvelplund Askjær 28. dec. 2023 KL. 11.28 Gem til senere

Yderligere prisfald på biler kan blive et værktøj til at holde hånden under efterspørgslen, siger Deutsche Bank i en analyse