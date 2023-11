Virksomheder Domino’s Pizza åbner igen i Danmark trods flere fejlslåede forsøg

Domino’s Pizza har haft store problemer med at slå igennem i Danmark. Nu vil en ny ejer gøre et forsøg. Eksperter vurderer, at der er en chance

Islandske Birgir Bieltvedt driver med andre lokale investorer Domino’s i Sverige, Norge og Island, og han vil også åbne kæden i Finland. Foto: Simon Fals