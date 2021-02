Store butikskæder presser hårdt på for en genåbning: “Vi har brug for, at der bliver skabt et alternativ til en komplet nedlukning”

Nedlukningen er for alvor begyndt at få konsekvenser, lyder det fra flere kæder, der presser på for en snarlig genåbning

Virksomheder Eksklusivt for kunder