Virksomheder Fest og fri bar var hverdag på kontoret – nu truer konkurs

44-årige Adam Neumann stiftede for 13 år siden kontorudlejeren Wework, der blev en af de mest hypede virksomheder dengang. Nu er selskabet under konkursbeskyttelse. Arkivfoto: Angus Mordant/Bloomberg

Adam Neumann stiftede et selskab, der fik en astronomisk værdiansættelse og lagde an til en storstilet børsnotering. Nu er selskabet under konkursbeskyttelse