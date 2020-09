Nu skal der gøres op med sexisme i erhvervslivet – og det starter i bestyrelse og topledelse: “Nok er nok. Nu skal vi tage ansvar”

Der skete ikke nok under #metoo for et par år siden, men det er slut med at gå udenom det: Sexismen findes i virksomhederne, og nu er det topledelsernes ansvar, for problemerne kan kun løses fra spids, lyder det fra flere erhvervsprofiler, der her giver deres bud på hvordan

