Virksomheder SAS benytter sjælden manøvre for at undgå lave bud fra investorer

SAS er kendt for flyvemaskiner, men i redningsplanen for selskabet vil SAS’ rådgivere anvende en sjælden, amerikansk manøvre, der kaldes “den lurende hest”, for at undgå skambud. Arkivfoto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Erik Eisenberg 12. apr. 2023 KL. 13.00

Sydbank-analytiker “skeptisk” over for nye og mere optimistiske finansmål for kriseramt flyselskab