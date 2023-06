Virksomheder Flyvelederstrid lagt på is: Naviair erkender for stor nedskæring

Der er indgået en aftale om ro i de danske kontroltårne. Foto: Simone Astrid Pedersen.

Erik Eisenberg 16. jun. 2023 KL. 09.12

Naviairs ledelse erkender for første gang på skrift, at der blev sendt for mange flyveledere ud under coronapandemien