Virksomheder Tørke skaber kø af fragtskibe i Panamabugten: Analytiker spår “stilhed før stormen”

Containerrederier sejler på faste ruter. Derfor har de bestilt sejladser i Panamakanalen i god tid og er ikke lige så påvirket af forsinkelser som tankskibe. Arkivfoto: Luis Acosta/AFP/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix

Mathias Rose 03. sep. 2023 KL. 11.00

Tørke har fået myndighederne til at begrænse trafikken gennem kanalen. Analytiker kalder det “stilhed før stormen,” mens Mærsk afviser, at det har konsekvenser, at rederiet nu tvinges til at sejle med en femtedel mindre fragt